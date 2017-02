Indice UEFA : OL, PSG, la bonne semaine française

Dans : Coupe d'Europe, PSG, OL, ASSE.

Avec deux victoires en trois matchs et deux qualifications déjà bien engagées, le football français a vécu une semaine plutôt positive. Les succès du PSG et de Lyon permettent encore à l’indice tricolore d’engranger des points précieux, même si les concurrents portugais (victoire de Benfica) et russes (succès de Krasnodar et de Rostov) ne sont pas en reste.

Classement saison 2016-17

Espagne 14,000

Allemagne 12,142

Angleterre 11,642

Italie 11,583

France 11,416

Belgique 9,500

Russie 8,200

Portugal 8,083

Turquie 7,900

Danemark 7,750



Classement UEFA 2012-17

Espagne 98,856

Allemagne 77,069

Angleterre 72,676

Italie 70,665

France 53,665

Russie 49,532

Portugal 49,332

Ukraine 42,633

Belgique 39,400