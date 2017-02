Indice UEFA : La France conforte sa 5e place, la Russie en chasse

Dans : Coupe d'Europe, OL, ASSE.

Deux défaites (Monaco, Saint-Etienne) et une victoire (Lyon), la semaine a été délicate pour les clubs français, qui se maintiennent toutefois dans la lignée de leur bonne saison européenne.

Ainsi, l’avance au classement UEFA des cinq dernières saisons est toujours conséquente, et laisse entrevoir, sauf catastrophe, un maintien à cette place en fin de saison. C’est désormais la Russie qui est le pays le plus menaçant. Même si Saint-Pétersbourg, le plus solide des candidats, s’est cruellement fait éliminer à la dernière seconde par Anderlecht, Rostov et Krasnodar engrangent les points, ce qui leur permet de distancer le Portugal pour la sixième place. Néanmoins, la France a de quoi voir venir avec 3,6 points d’avance sur la Russie, et 4,6 sur le Portugal.