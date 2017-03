OL : Lyon met une énorme pression sur la Roma

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OL.

C'est une formation de l'AS Rome en plein doute qui jouera jeudi soir au Parc OL son match aller des huitièmes de finale de l'Europa League face à Lyon. Battue par la Lazio, en Coupe d'Italie, et par Naples, en Serie A, la semaine passée, l'équipe de Luciano Spalletti n'arrive donc pas avec le plein de confiance. Et du côté de la capitale italienne, certains commencent déjà à faire du rendez-vous contre l'OL une confrontation décisive pour le technicien italien de la Roma, même s'il n'y a pas le feu au lac.

« Je continue à être persuadé que Spalletti sera prolongé à la Roma. Il attend une réponse de son équipe. Et je suis convaincu que la double confrontation face à Lyon sera très importante pour l'avenir de l'entraîneur giallorosso », explique Augusto Ciardi, journaliste de Teleradiostereo 92.7, sur ForzaRoma.it. Un de ses confrères est du même avis et estime que la Roma n’a aucun droit à l’erreur face à l’Olympique Lyonnais. « La réaction en fin de match contre le Napoli me fait penser qu'il n’y a pas seulement un problème physique. Désormais, l'équipe doit rapidement se remettre sur la bonne voie, car il n'y a pas beaucoup de temps pour réfléchir. A Lyon, ils n’ont pas le droit d’échouer », prévient de son côté Roberto Pruzzo, de Radio Mattino.