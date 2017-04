MU : Sérieuse blessure au genou pour Ibrahimovic

Dans : Europa League, Premier League.

Dans un match à rallonge face à Anderlecht, MU s’est qualifié en Europa League mais a perdu Zlatan Ibrahimovic, peut-être pour très longtemps. Mal retombé après un saut aérien, le Suédois a vu son genou se bloquer dans une image qui fait froid dans le dos, et n’est pas sans rappeler ce qu’avait vécu Kurt Zouma avec Chelsea. Pour l’ancien parisien, on espère que cela sera moins grave, car cela pourrait signifier la fin de sa saison, voire plus.