Mourinho : « On pouvait rester 3 ou 4 heures avec ce 1-0 »

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, ASSE.

José Mourinho (répondant en français sur BeInSports après la victoire de Manchester United à Saint-Etienne) : « J’ai dit aux joueurs que le premier but de ce match allait être très important. Un but de Saint-Etienne, mentalement avec l’émotion du jeu et les supporters, pouvait les relancer, mais avec ce but pour nous c’était fini. Après cela, nous avons contrôlé le match, le rythme du match et je pense qu’on pouvait rester ici trois ou quatre heures avec ce 1-0. L’objectif n’est pas de gagner 3 ou 4-0 ou de faire un match spectaculaire, l’objectif c’est d’être au prochain tour (…) J’ai vu aujourd’hui un journal de 1963 où l’on parlait de mon papa qui avait été l’homme du match lors d'un match ici contre Saint-Etienne, et il m’avait dit plusieurs fois qu’il avait fait contre Saint-Etienne l’un des meilleurs matches de sa carrière. C’était important car il n’est pas très bien (très ému) Il a 90 ans et c’est pour moi émouvant de jouer dans ce même stade. »