EL : OM-Ostende et Bordeaux-Videoton sur beIN SPORTS le 27 juillet

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OM, Bordeaux.

Qualifiés pour le troisième tour de l'Europa League, Bordeaux et Marseille joueront devant les caméras de beIN SPORTS. En effet, la chaîne qatarie vient d'officialiser sa programmation. Ainsi, le match de l'OM contre Ostende sera diffusé sur beIN 1 le jeudi 27 juillet à 20h45 pour le match aller et le jeudi 3 août à 20h45 pour le match retour. Et les Girondins affronteront Videoton le jeudi 27 juillet à 20h30 à l'aller et le 3 août (heure à confirmer) au retour sur beIN 2.