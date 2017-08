EL : OM, OL, OGCN... Les chapeaux pour le tirage au sort

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OM, OL, OGCN.

Suite à des barrages plus ou moins surprenants, puisque l'Ajax Amsterdam, Fenerbahçe, Panathinaïkos, le PAOK Salonique, Vidéoton, le Dinamo Zagreb et le FC Bruges sont notamment passés à la trappe, l'Europa League connaît désormais tous ses postulants. Parmi eux, on retrouve trois clubs français, l'OM, l'OL et l'OGC Nice.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la C3 aura lieu ce vendredi à 13 heures à Monaco.

Chapeau 1 : Arsenal, Zénith St. Pétersbourg, Lyon, Dynamo Kiev, Villarreal, Ath. Bilbao, Lazio Rome, Milan AC, Viktoria Plzen, RB Salzbourg, Copenhague, Braga

Chapeau 2 : Steaua Bucarest, Ludogorets, BATE Borisov, Everton, YB Berne, Marseille, Real Sociedad, Maccabi Tel Aviv, Lokomotiv Moscou, Austria Vienne, Hertha Berlin, Nice

Chapeau 3 : Astana, Partizan Belgrade, Cologne, Hoffenheim, Rijeka, Vitoria Guimaraes, Ata. Bergame, Zulte Waregem, Zorja, Rosenborg, Tiraspol, Beer Sheva

Chapeau 4 : Ap. Limassol, Basaksehir, Vitesse Arnhem, Slavia Prague, Etoile Rouge Belgrade, Skenderbeu, Fastav Zlin, AEK Athènes, Lugano, Vardar, Ostersund