EL : Manchester United bat le Celta Vigo et a un pied en finale

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, Premier League, Liga, OL.

Au lendemain de la terrible désillusion de l'Olympique Lyonnais contre l'Ajax dans la première demi-finale d'Europa League, Manchester United a pris une sérieuse option pour la finale de Stockholm. En venant à bout du Celta Vigo à l'extérieur ce jeudi soir (0-1), grâce à un magnifique coup-franc direct de Marcus Rashford (67e), les Red Devils ont fait un joli coup. Et MU n'aura donc plus qu'à assurer le coup à Old Trafford jeudi prochain lors du match retour.