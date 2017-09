EL : Le match entre Arsenal et Cologne est décalé d'une heure

Initialement prévue à 21h05, la rencontre entre Arsenal et Cologne, comptant pour la première journée de l'Europa League a finalement été décalée d'une heure.

Venus à 20 000, alors que le club allemand n'a eu que 2 900 places pour ce match, les supporters de Cologne, qui ont mis une ambiance de folie dans les rues de Londres pendant la journée, se sont retrouvés devant l'Emirates Stadium sans pouvoir y rentrer. Pour « garantir la sécurité du public », Arsenal a donc décidé de repousser la rencontre à 22h05.

