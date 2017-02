Dans : Europa League, Coupe d'Europe, Bundesliga.

Le déplacement toujours sulfureux à Salonique a malheureusement tenu ses promesses ce jeudi en 16e de finale d’Europa League.

Des fans allemands se sont faits attaquer dans la ville avant le match, et si sur le terrain, tout s’est bien passé pour Schalke 04 avec une victoire 0-3, une banderole déployée en grand dans les tribunes du Stade Toumba fait polémique. L’inscription y est claire : « Fuck the Nazi. Get out of here » (« J’emm… les Nazis. Sortez d’ici ») ont affiché les supporters du club grec.

Une référence à l’époque où le régime nazi soutenait Schalke 04, en raison de sa suprématie nationale pendant les années de la montée en puissance du régime d’Hitler. C’était il y a tout de même 80 ans, et cette banderole insultante devrait faire l’objet d’une procédure de l’UEFA, la presse allemande s'étant déjà largement offusqué de l’ensemble des débordements qui ont eu lieu à Salonique.