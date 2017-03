Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OL.

L'AS Rome ne s'attendait probablement pas à ce qui lui est arrivé jeudi dernier au stade du Parc OL. Et nul doute que lorsque ses joueurs menaient 1-2, Luciano Spalletti devait être plutôt serein sur le bord de la touche. Oui mais voilà, Maxime Gonalons et ses coéquipiers ont subitement renversé la Roma et se sont imposés 4-2, ce qui change clairement la donne avant le match retour de ce jeudi. Alors, s'il estime que son équipe doit être prudente, l'entraîneur de l'AS Rome n'est pas non plus effrayé par la mission qui l'attend au Stadio Olimpico.

« Il n'y a pas de doute dans l'équipe. Jeudi, il faudra ne pas faire d'erreurs, et ça aurait été la même chose si nous n'avions perdu que 0-1. Ça sera un match délicat (…) On doit mettre du rythme, essayer de mettre des buts sans pour autant perdre notre organisation. Sur les buts encaissés à Lyon, on n'avait pas d'équilibre (…) Il faudra ne pas avoir de regrets, ne pas avoir peur. Je suis convaincu que les joueurs vont faire un grand match parce que la qualification est toujours ouverte. J'ai déjà parlé de ces chiffres à mes joueurs. Et je leur ai dit que, en prenant en compte ce qu'ils sont capables de faire, je pense que nous avons 60% de chances de passer jeudi soir », a prévenu Luciano Spalletti, histoire de donner l'avantage, mais pas trop, à la formation qu'il dirige.