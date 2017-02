EL : L'OL passe un carton plein de réalisme à Alkmaar

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OL.

Pour son seizième de finale aller d'Europa League, l'Olympique Lyonnais a parfaitement géré son déplacement à Alkmaar (1-4) pour se placer en position de force en vue d'une qualification pour les quarts.

En pleine crise, après une triste série de cinq défaites en sept matchs, le club lyonnais avait à cœur d'oublier sa misère sur la scène européenne. Après un début de match compliqué, et des occasions néerlandaises de Bel Hassani (12e) et de Luckassen (19e), Lyon allait répondre présent avec un réalisme implacable. Servi au deuxième poteau par Fekir après un corner mal dégagé, Tousart ouvrait la marque à bout portant pour inscrire son premier but chez les pros (0-1 à la 26e). Lacazette mettait ensuite son équipe à l'abri en marquant un doublé, en crochetant Krul pour marquer dans le but vide sur une passe de Tolisso (0-2 à la 45+2e) puis sur un joli service de Tousart (0-3 à la 57e).

L'OL faisait donc le plus dur dans un 4-4-2 en losange convaincant, mais subissait ensuite une fausse note avec le but d'Alkmaar sur un penalty de Jahanbakhsh (1-3 à la 68e)... avant que Ferri ne rattrape le coup dans le temps additionnel (1-4 à la 90+5e). Lyon signe donc une victoire nette et sans bavure à l’extérieur et n'aura donc plus qu'à assurer au match retour, dans une semaine au Parc OL, contre une formation d'AZ Alkmaar qui n'aura plus beaucoup d'espoirs.