EL : L'OL jouera Besiktas, avec retour en Turquie

L'Olympique Lyonnais affrontera Besiktas en quarts de finale de la Ligue Europa. Un adversaire qui est jouable pour l’Olympique Lyonnais, même si le club turc sort d’une grosse performance, en ayant sorti, malgré une longue infériorité numérique, l’Olympiakos sur le score de 4-1 ce jeudi soir. Au cours de ce match, Besiktas a perdu l’une de ses vedettes offensives, Vincent Aboubakar, exclu pour un coup de tête et qui ne sera très certainement pas de la partie, à l’aller comme au retour. En revanche, il faudra se méfier des stars que sont Quaresma et Babbel, et du buteur particulièrement efficace qu’est Cenk Tosun.

Le tirage au sort des quarts de finale a eu lieu ce vendredi à Nyon. En voici les affiches :

Anderlecht - Manchester United

Celta Vigo - Genk

Ajax Amsterdam - Schalke 04

OL - Besiktas