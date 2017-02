EL : Ibrahimovic zlatane à nouveau l'ASSE...

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, ASSE.

Dans son seizième de finale aller d'Europa League, l'AS Saint-Etienne a lourdement chuté à Manchester United à cause d'un triplé d'Ibrahimovic (3-0). Les Verts ont longtemps fait jeu égal, ont eu les occasions, mais ont fini par craquer.

Trente ans après ses derniers grands matchs de Coupe d'Europe à élimination directe, l'ASSE affrontait Manchester United à Old Trafford avec l'envie d'écrire un nouveau chapitre de son histoire. Mais malgré une bonne première période, et de nombreuses occasions, Sainté concédait l'ouverture du score sur un coup franc plein de réussite d'Ibrahimovic dévié dans son propre camp par Pajot (1-0 à la 15e). Après ce but, les Verts essayaient tant bien que mal de bouger une formation de Manchester loin d'être emballante, mais la deuxième période était à sens unique, hormis la grosse opportunité de Roux (73e).

Martial (54e) et Pogba (63e, 69e) s'approchaient du break, mais Ruffier gardait son équipe en vie... jusqu'au triplé d'Ibrahimovic, qui marquait d'abord dans le but vide au second poteau après le travail de Rashford (2-0 à la 75e) avant de clouer le suspense sur un penalty gentiment accordé (3-0 à la 88e). Avec cette première défaite européenne de la saison (3-0), l'ASSE dit pratiquement adieu à la qualification en quart de finale de l'Europa League, alors que MU, qui confirme son sans faute à domicile contre des clubs français en Coupe d'Europe, y va tout droit.