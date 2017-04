C1 et C3 : L'UEFA annule la totalité des cartons jaunes

Dans : Europa League, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL, Monaco.

Ce mercredi, l'UEFA a annoncé que les joueurs qui avaient été avertis depuis le début de la Ligue des champions et de l'Europa League, et dont les équipes sont encore qualifiées pour les demi-finales, se retrouvaient avec un casier vierge. Autrement dit, les footballeurs qui étaient sous la menace d'une suspension en cas de nouvel avertissement n'ont plus rien à craindre.

Cependant, l'instance européenne du football précise que les joueurs déjà suspendus pour les demi-finales n'échappaient pas à cette sanction. Il s'agit de Sami Khedira (trois avertissements avec la Juventus), Nick Viergever (trois avertissements avec l'Ajax) et Joël Veltman (expulsé avec l'Ajax).