ASSE : Mourinho a peur de se faire punir à Saint-Etienne

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, ASSE.

S’imposer 3-0 et donner pourtant l’impression d’avoir fait un très mauvais match, c’est ce qu’a retenu José Mourinho de la performance des siens face à Manchester United. L’entraineur portugais n’a pas été satisfait par la performance de son équipe, notamment en première période, et est conscient que le 3-0 obtenu par les siens est plutôt flatteur. Résultat, il restera méfiant en vue du match retour dans le Chaudron. Et même si cet avantage qui met pratiquement fin à tout suspense peut lui laisser de la marge, le coach des Red Devils a assuré qu’il ne prendrait pas ce déplacement à la légère.

« Je suis satisfait du résultat, marquer trois buts sans en prendre à l'aller, à domicile, c'est toujours un bon résultat. Bien entendu, ce n'est pas encore fini, il reste le match retour. Herrera est suspendu, il aura du repos mérité après avoir disputé tous nos matches. Mais j'irai à Saint-Etienne avec une équipe forte, parce que je ne veux pas que mon équipe se fasse punir. Vous savez, le football peut vous jouer des tours. A la pause, le score aurait pu être de 1-1 et la seconde période aurait pu être différente. Nous devons jouer tous les matches avec la même attitude. Si nous battons Saint-Etienne et allons en huitièmes de finale, alors nous aurons la bonne attitude. Les résultats de ce jeudi ont montré que plusieurs grands clubs seront au prochain tour, des clubs de niveau de la Ligue des champions. Alors, nous devons obtenir un bon résultat mercredi prochain afin de pouvoir participer au prochain tirage au sort », a souligné un José Mourinho particulièrement humble. Il faut dire que, malgré le résultat, le niveau de jeu affiché par MU n’a pas atteint des sommets.