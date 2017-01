Cristiano Ronaldo a trouvé un adversaire à sa taille

Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Opposé au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Naples devra réaliser un petit exploit pour se qualifier.

Il faudra en effet réussir ce que personne n’a fait cette saison puisque les Merengue sont toujours invaincus. En réalité, les hommes de Zinédine Zidane n’ont perdu aucun de leurs 38 derniers matchs toutes compétitions confondues. Insuffisant pour impressionner le Napoli et son milieu offensif Dries Mertens qui se sent à la hauteur pour rivaliser avec l'équipe de Cristiano Ronaldo.

« Je suis séduit par la philosophie de jeu de Sarri, a confié l’international belge à Il Mattino. On va de l'avant quand on a le ballon et on sait toujours ce qu'on doit faire : attaquer et essayer de marquer des buts. Le match face au Real Madrid ? Nous devenons grands, Ronaldo ne nous fait pas peur. » Mais Mertens le sait probablement, le Portugais est loin d’être la seule menace du côté madrilène.