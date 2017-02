Atlético : Quand Griezmann et Gameiro se révoltent contre Simeone

Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Titularisé face au Bayer Leverkusen mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, l’attaquant de l’Atlético Madrid Kevin Gameiro a largement contribué à la victoire de son équipe (2-4).

Le Français a marqué sur un penalty qu’il avait lui-même obtenu et a offert une passe décisive à son compatriote Antoine Griezmann. En feu, l’ancien Parisien n’imaginait pas sortir à 20 minutes de la fin du match. C’est pourtant le choix de Diego Simeone qui a provoqué la frustration de Gameiro.

« Oui, j'étais en colère, a-t-il reconnu après la rencontre. Vous voulez jouer tout le match lorsque vous jouez bien. L'entraîneur décide qui entre et qui sort. La connexion avec Antoine Griezmann ? Nous sommes tous importants pour l'équipe. Quand je n'étais pas bien, Fernando Torres a marqué des buts et c'est bon pour la fin de la saison. » Et Griezmann, qu’a-t-il pensé de ce changement ? Capté par les caméras, le leader de l’attaque madrilène s’est manifesté.

Griezmann n’était pas d’accord

« Non, non, non, c’est le meilleur, c’est le meilleur », a lancé « Grizou » à son entraîneur pour tenter de modifier le choix d’El Cholo, sans succès. Pas de quoi provoquer une polémique. « Le coach sait mieux que nous ce qu’il doit faire, a réagi l’ancien joueur de la Real Sociedad. Gameiro ? Je le sentais bien et il nous aidait beaucoup devant, avec ses courses. Mais, finalement, le coach a eu raison avec les changements qu’il a effectués. » A l’Atlético, c’est bien Simeone le boss.