Le Sénégal et la Tunisie mettent l’Algérie au tapis

Dans : CAN 2017.

Outsider de cette CAN 2017, l’Algérie est, comme le Gabon la veille, éliminée dès le premier tour. Dans le match du dernier espoir, les Fennecs n’ont pu faire que match nul 2-2 face à une équipe sénégalaise remaniée et qui s’offre donc la première place du groupe. Derrière, la Tunisie s’est imposée facilement face au Zimbabwe (4-2) et prend la deuxième place.