La CAN en folie, le Maroc sort la Côte d’Ivoire

Dans : CAN 2017.

L’élimination du Gabon dimanche, celle de l’Algérie ce lundi, et désormais c’est la Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre et grande favorite à sa succession, qui est au tapis.

Après deux matchs nuls, les Eléphants devaient battre le Maroc ce mardi, mais ce sont les Lions de l’Atlas qui se sont imposés grâce au seul but du Nîmois Rachid Alioui (1-0). De son côté, la RD du Congo a confirmé son statut d’outsider en s’imposant 3-1 face au Togo. Une surprise de plus donc dans cette Coupe d’Afrique où les favoris se nomment désormais le Sénégal, le Cameroun et le Ghana.