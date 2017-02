CAN 2017 : Une cinquième victoire pour le Cameroun !

Dans : CAN 2017.

Ce dimanche soir, la Coupe d'Afrique des Nations 2017 s’achevait par une finale au sommet entre l'Egypte et le Cameroun. Et il a fallu attendre les toutes dernières minutes du temps réglementaire pour voir une victoire des Lions Indomptables (2-1). Malgré l'ouverture du score d'Elneny (22e), le Cameroun renversait effectivement la rencontre en deuxième période grâce à ses deux remplaçants Nkoulou (59e) et Aboubakar (88e).

Avec ce succès au Gabon, les Camerounais remportent un cinquième titre dans cette compétition continentale et mettent fin à une disette de 15 ans. Les Lions sont désormais seuls au deuxième rang du palmarès de la CAN, à deux longueurs de leur adversaire déchu du soir.