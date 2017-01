CAN 2017 : La Tunisie confirme la présence de Khazri

Dans : CAN 2017.

C'est une bonne nouvelle pour la Tunisie et ses supporters, incertain pour la CAN 2017 suite à une blessure à la cheville durant le match amical perdu contre l'Egypte ce week-end, Wahbi Khazri sera bien présent pour la compétition continentale qui débute samedi prochain. « Ce n’est pas une blessure sérieuse, il s’agit d’une petite entorse bénigne de la cheville. Il sera capable de joueur la CAN 2017 au Gabon », a annoncé ce mardi la Fédération tunisienne de football. Les Aigles de Carthage débuteront l’épreuve dès dimanche contre le Sénégal.