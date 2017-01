CAN 2017 : La liste des 23 du Cameroun avec Nkoulou et Njie

La liste des 23 du Cameroun pour la CAN 2017

Gardiens de but : Fabrice Ondoa (FC Séville, ESP), Jules Goda (AC Ajaccio), Georges Mbokwe (Coton Sport de Garoua).



Défenseurs : Nicolas Nkoulou (Lyon), Ambroise Oyongo (Impact Montréal, CAN), Mohamed Djeitei (Nastic Tarragone, ESP), Fai Collins (Standard Liège, BEL), Michael Ngadeu Ngadjui (Slavia Prague, RTC), Adolphe Teikeu (Sochaux), Jonathan Ngwem (FC Progresso, AGO), Ernest Mabouka (MSK Zilina, SLO).



Milieux de terrain : Sébastien Siani (Ostende, BEL), Georges Mandjeck (Metz), Arnaud Djoum (Heart of Midlothian, ECO), Franck Boya (Apejes).



Attaquants : Vincent Aboubakar (Besiktas, TUR), Benjamin Moukandjo (Lorient), Jacques Zoua (Kaiserslautern, ALL), Edgar Salli (Saint-Gall, SUI), Karl Toko-Ekambi (Angers), Clinton Njie (Marseille), Robert Ndip Tambe (Spartak Trnava, SLO), Christian Bassogog (Aalborg, DAN).