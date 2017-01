CAN 2017 : Désormais condamnée à l'exploit, l'Algérie s'en veut

Dans : CAN 2017.

Aïssa Mandi, défenseur et capitaine de l'Algérie, après la défaite contre la Tunisie (2-1) : « Sur le premier but, on a joué de malchance, le ballon a ricoché sur mon pied et est parti dans le but directement. Sur le deuxième but, on sait que Ghoulam est un des meilleurs latéraux gauches en Europe voire dans le monde, il commet une erreur, mais personne ne lui en tient rigueur, après tous les services qu'il a rendus à l'Algérie, c'est un très grand joueur et un très grand homme. On est tellement déçus aujourd'hui... On était rentrés déterminés dans le match, on était assez agressifs, solides défensivement, ce qui était notre problème ces derniers temps. Malheureusement, il y a ce premier but qui est malchanceux. On avait l'impression que la Tunisie ne pouvait pas marquer parce qu'on était bien en place. Le mot du capitaine, c'est de se remobiliser, même si on était déjà mobilisés sur ce match-là, on avait envie de bien faire. Maintenant, il faut un exploit contre le Sénégal pour se qualifier, on en est tous conscients », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.