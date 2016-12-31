Algérie : Trois joueurs de Ligue 1 dans la liste des 23 pour la CAN

Liste des 23 joueurs de l'Algérie pour la CAN 2017
Gardiens de but
Raïs Ouhab M’bolhi (Antalyaspor - Turquie), Malik Asselah (JS Kabylie), Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa)
Défenseurs
Mokhtar Belkhiter (Club Africain - Tunisie), Mohamed Rabie Meftah (USM Alger), Aïssa Mandi (Real Bétis -Espagne), Hicham Belkaroui (Espérance de Tunis - Tunisie), Liassine Cadamuro (Servette Genève - Suisse), Mohamed Benyahia (USM Alger), Ramy Bensebaïni (Stade Rennais - France), Faouzi Ghoulam (SSC Naples -Italie), Djamel Eddine Mesbah (FC Crotone - Italie)
Milieux de terrain
Adlène Guedioura (Watford FC - Angleterre), Saphir Taïder (Bologne - Italie), Nabil Bentaleb (Schalke 04 -Allemagne), Mehdi Abeid (Dijon FCO - France), Yassine Brahimi (FC Porto - Portugal), Rachid Ghezzal (Olympique lyonnais - France)
Attaquants
Islam Slimani (Leicester City FC - Angleterre), Riyad Mahrez (Leicester City FC - Angleterre), Hillal El Arabi Soudani (Dinamo Zagreb - Croatie), Baghdad Bounedjah (Al Sadd - Qatar), Sofiane Hanni (RSC Anderlecht -Belgique )