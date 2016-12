CAN 2017 : Zaha lache l’Angleterre pour la Côte d’Ivoire

Dans : CAN 2015, Premier League.

Arrivé en Angleterre à l’âge de quatre ans et international anglais chez les jeunes et même chez les A avec deux sélections lors de matchs amicaux, Wilfried Zaha a décidé de lâcher les Three Lions pour rejoindre la Côte d’Ivoire.

Le natif d’Abidjan a fait savoir qu’il était à la disposition du sélectionneur national des Eléphants, champions d’Afrique en titre, malgré la pression des instances anglaises, qui espéraient encore le faire changer d’avis. En 2011, Zaha avait refusé de jouer pour la Côte d’Ivoire, choisissant de rejoindre les sélections de jeunes anglaises. Mais cela fait trois ans que les sélectionneurs anglais successifs n’ont pas sollicité le joueur de Crystal Palace, qui a donc reçu le feu vert de la FIFA pour changer de nationalité sportive, et devrait disputer la CAN 2017 avec la Côte d'Ivoire.